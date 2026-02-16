メジャーリーグ機構が発表3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、米国代表は16日、ロマン・アンソニー外野手（レッドソックス）の選出を発表した。コービン・キャロル外野手（ダイヤモンドバックス）の出場辞退した。21歳のアンソニーは昨年6月にメジャーデビューし、71試合で打率.292、8本塁打、32打点、OPS.859を記録。新人王投票では、アスレチックスのニック・カーツ内野手とジョイコブ・ウィルソン内野手に