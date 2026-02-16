2026年2月7日、YouTubeグループのFischer’s-フィッシャーズ-（以下、フィッシャーズ）が、東京・豊洲PITにて『Fischer’s単独イベント -チョコをもらえない男たち-』を開催した。 （関連：【画像あり】「恋リアかと思った」ファンに愛の告白をするモトキ） フィッシャーズは6人のメンバーからなるYouTubeグループで、2026年に結成16周年を迎える。長年にわたりYouTube界を牽引してきた