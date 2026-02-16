2006年のトリノオリンピックでは4位に入賞するなど、元フィギュアスケート女子日本代表として活躍した村主章枝さん（45）が2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新し、横顔のショットを披露した。目を閉じたショット村主さんは、美容院らしき場所で撮影された横顔のショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いニットを着用し、レイヤーヘアで、目を閉じて横をむいたところがとらえられている。この投稿には