【ARCADE CIRCUIT 2026】 1月25日 開催 会場：国立新美術館 講堂 「ARCADE CIRCUIT 2026」の会場 文化庁は、国立新美術館にて、アーケードゲームのハードウェア技術の歴史と、その開発者たちの知見を記録・保存することを目的としたカンファレンス「ARCADE CIRCUIT 2026」を1月25日に開催した。 本カンファレンスは、令和7年度文化庁メディア芸術連