◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)男子ビッグエア・金メダルの木村葵来選手は、2回目の転倒も響きスロープスタイルでは予選敗退に終わりました。木村選手は1回目を終えて69.20点で予選通過圏内の8位につけますが、2回目は最後のジャンプで着地に失敗。結果14位となり上位12人までに入れず、予選敗退となりました。木村選手は競技後、最後のジャンプについて