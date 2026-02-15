◆パナソニックスタジアム吹田１０周年記念ＯＢ戦チームパナスタ５―４チーム万博（１５日・パナスタ）Ｇ大阪は１５日、「パナソニックスタジアム吹田１０周年記念ＯＢ戦」を開催し、クラブのレジェンドらが競演した。往年の選手主体の「チーム万博」では、９３年Ｊリーグ発足時の主力だった元日本代表ＦＷ永島昭浩氏（６１）らがプレー。最近まで在籍した選手主体の「チームパナスタ」では、Ｗ杯３度出場の元日本代表ＭＦ遠藤