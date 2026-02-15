2月14日放送の『おかべろ』（カンテレ）で、やす子が岡村隆史から異様な状態を目撃された過去が明かされ、話題となっている。「ブレイク後、やす子さんは文字どおり多忙を極めました。とくにピーク時は、深夜のロケに加えて別の仕事も重なり、睡眠時間は『（午前）5時から7時までの2時間』しかなかったそうです。しかし、出演する番組ではすべて結果を出さなければいけない、と自分に課していた彼女は、その睡眠時間さえも削り