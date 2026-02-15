新体制となった大分トリニータが15日、今シーズンの特別リーグ戦の初戦を迎え、ホームでギラヴァンツ北九州と対戦しました。 Jリーグは秋春制への移行により、今年前半は約4か月間の特別大会となります。大分トリニータは大雪のため今月8日の開幕戦が中止となり、百年構想リーグ2節の15日が今シーズンの初戦となりました。 トリニータは立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛