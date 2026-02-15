2021年に亡くなった細木数子さんが編み出した『六星占術』を継承している細木かおり。母である数子さんの教えを“令和版”にアップデートした書籍『宿命大殺界の乗り越え方』（幻冬舎）を2025年12月に上梓した。【写真】娘とBLACKPINKライブ参戦！私服も若々しい細木かおりそもそも『六星占術』の継承者って、どんなことをしているの？「執筆活動やテレビ、YouTubeへの出演に加えて、月に1〜2回、東京と京都で個人鑑定をしてい