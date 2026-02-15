北海道深川市で2026年2月14日、住宅敷地内の融雪槽の中で佐藤恵さん（63）が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。2月14日午後5時ごろ、深川市3条の住宅で、佐藤さんの母親から「融雪槽の中に落ちているのが見える」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、佐藤さんはうつぶせで、体のほぼすべてが融雪槽内に入った状態で発見されたということです。佐藤さんは心肺停止の状態で病院に搬送され