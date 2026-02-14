ユーチューバー・ヒカル（34）のYouTube動画に多数出演し、人気を博していたカードショップ「遊楽舎姫路花田店」「遊楽舎ドンキ住之江公園店」の店長が14日に公式X（旧ツイッター）を更新。2月末をもって、店舗を閉店すると発表した。公式Xでは「閉店のお知らせ。遊楽舎は2026年2月末日をもって閉店いたします」と発表。「長らくのご愛顧、誠にありがとうございます。すでに代金をいただいた予約商品に関しては、配送等を