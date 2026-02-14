今年の箱根駅伝で3連覇を達成し、大分市で今週から合宿を開始した青山学院大学による陸上教室が14日行われました。 この陸上教室は箱根駅伝で3連覇中の青山学院大学が毎年この時期に行っている大分合宿に合わせて開催され、県内の小中学生と高校生約250人が参加しました。参加者は箱根駅伝の優勝メンバーが普段の練習で取り組んでいる肩と股関節まわりのストレッチや体幹トレーニングについて学び、実際の走りへの変