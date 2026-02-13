「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でユニチカが「売り予想数上昇」４位となっている。 ユニチカは前日まで４日連続のストップ高と異彩人気となっていたが、きょうは全体地合い悪のなか大きく売られる場面もあったが持ち直し、目先前日終値を小幅に上回る水準で売り物をこなしている。１月下旬に、米半導体設計大手のクアルコム＜QCOM＞がＡＩデータセンター向け半