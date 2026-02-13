「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でユニチカ<3103.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



ユニチカは前日まで４日連続のストップ高と異彩人気となっていたが、きょうは全体地合い悪のなか大きく売られる場面もあったが持ち直し、目先前日終値を小幅に上回る水準で売り物をこなしている。１月下旬に、米半導体設計大手のクアルコム＜QCOM＞がＡＩデータセンター向け半導体への注力に際し、在庫が払底している半導体パッケージ基板向けハイエンドガラスクロスの供給主体として、ユニチカに連携を打診しているという観測が浮上、これが株価変貌に向けた第一歩となった。その後、２月６日に発表された第３四半期の営業利益が９０億３０００万円で前年同期比２．１倍となり、通期予想は従来計画の７５億円から９５億円に増額修正されたことも物色人気を加速させた。既にファンダメンタルズから離れたモメンタム相場の様相が強いが、引き続き投資家の視線は熱を帯びている。



出所：MINKABU PRESS