2月10日（火）に実施されたB.LEAGUE理事会の内容についてのメディアブリーフィングが2月12日（木）行われました。B.LEAGUEでは代表理事CEOの呼称を「チェアマン」から「コミッショナー」に変更します。この変更の意図を、島田慎二チェアマンは「今は私がたまたま男性ですが、女性になることもあるであろうと。そういう時にチェアマンという呼称は男性を思わせる面があり、よりインクルージョンに整合する呼称に