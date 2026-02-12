かつてオーストリアのレッドブル・ザルツブルクで南野拓実ともプレーした韓国代表FWファン・ヒチャンに、ある疑惑が浮上した。2月12日、韓国メディア『ディスパッチ』の報道によると、ファン・ヒチャンは2024年、個人法人「BtheHC」名義で送迎サービス業者バハナ（UCK）と契約を締結したという。【写真】韓国メディアの南野拓実評バハナ（乙）がファン・ヒチャン側（甲）に車両を貸与する代わりに、ファン・ヒチャンがバハナのサー