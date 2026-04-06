◆イングランドＦＡ杯準々決勝（５日）サッカーのイングランド協会（ＦＡ）杯の準々決勝が５日に行われ、日本代表ＭＦ田中碧が先発したリーズがウェストハムを２―２から突入したＰＫ戦を４―２で制して、４強進出を決めた。前半２６分、田中は自陣中盤から左サイドへパスを展開すると、そのままゴール前まで上がる。左サイドからのグラウンダーのクロスをエリア内で受けると、右足でのトラップから３タッチ目で左足に持ち替え