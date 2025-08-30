Bialystocksが、新曲「Everyday」を本日配信リリースした。「Everyday」は、2026年1月期フジテレビ系水曜22時放送の連続ドラマ『ラムネモンキー』の主題歌として書き下ろされた楽曲。旋律が折り重なることで、繰り返される日常の風景に多層的な奥行きをもたらすような展開が印象的な1曲に仕上がっているという。なお、Bialystocksは同ドラマの劇伴音楽も担当している。さらにBialystocksは、2026年7月15日に自身初となる日本武道館