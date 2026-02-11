岩盤浴でやってはいけない行為について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これが岩盤浴でやってはいけない“NG行為”3選です！公式アカウントは「岩盤浴でやっちゃいけないこと3選」というタイトルの動画を投稿。この動画では、スタッフが、岩盤浴でやってはいけない行為として「大声での会話」「電子機器の持ち込み」「椅子の