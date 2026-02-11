アメリカのトランプ大統領は10日、イランの核開発を巡る協議の決裂に備え、中東に空母の追加派遣を検討していると明らかにしました。トランプ大統領は10日、アメリカのニュースサイト「アクシオス」とのインタビューでイランの核開発を巡る2回目の高官協議が、来週開催されるとの見通しを示しました。その上で、交渉が失敗した場合、「さらに別の艦隊が派遣される可能性がある」と述べ、空母の追加派遣を検討中だと明らかにしまし