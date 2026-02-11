国際詐欺拠点の摘発を強化しているカンボジアの捜査当局は、南部シアヌークビルで特殊詐欺に関与したとみられる日本人を含む外国人らおよそ800人を拘束したと発表しました。カンボジア当局の発表によりますと、南部シアヌークビルで10日、地元警察などがカジノ施設を摘発しました。この捜索で、特殊詐欺に関与したとみられる“日本人やアメリカ人、中国人など7か国のおよそ800人を拘束した”ということです。また、拠点からは、お