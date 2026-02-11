各地で学校給食に提供される“ご当地メニュー”。地域の特産品や郷土料理がメニューになっており、宮城県では「ずんだ餅」、静岡県では「富士宮やきそば」などが提供されています。すでに地域に根付いている郷土料理が給食に出されるパターンが多い中、三重県津市の「津ぎょうざ」は、学校給食からご当地グルメになりました。今回はそんな津ぎょうざを紹介します。【画像】「デカすぎ！？」これが“津ぎょうざ”です！直径15セン