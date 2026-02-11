飲食店での接客サービスの質は、時に料理の味さえも左右する。お腹の大きい妊婦に対して、あまりに無神経な言葉を投げつけた店員がいたようだ。投稿を寄せた神奈川県の30代女性は、都内のお好み焼き店でのエピソードを明かした。当時妊娠中だった女性は座敷に座るのが身体的に厳しかったため、店員に椅子の席を希望した。ところが店員から返ってきたのは耳を疑うような言葉だった。（文：湊真智人）「妊婦なんです」と明かした瞬間