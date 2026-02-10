スノーボード女子ビッグエア決勝ミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）、スノーボードの女子ビッグエア決勝が行われ、21歳の村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。日本オリンピック委員会（JOC）の公式SNSが公開した着地直後の芸術作品のような写真には「歴史に残る瞬間」「マジでかっこよすぎる！」などと反響が届いている。美しい1枚だった。村瀬は、首位を追う3本目に大技トリプルコーク1440