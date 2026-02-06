五輪スノーボード男子ビッグエアミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（ムラサキスポーツ）が8日、高市早苗首相から電話で祝福を受けた。高市首相は、自身のXでも金メダル1号の木村を称えるメッセージを投稿。貢献した日本メーカーの功績にも触れる気遣いを見せた。衆院選の投開票を迎えた高市首相は木村を電話でお祝い。日本テレビ系の衆院選開票特番で、その様子が放送され「チ