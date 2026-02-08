8日の県内は各地で雪が積もり大分市では10年ぶりに積雪を観測しました。交通機関にも影響が出ています。 強い寒気の流れ込みで県内各地で雪が積もりました。日田市では雪が舞い一面真っ白に。県北部では今夜初め頃まで大雪に注意が必要です。 （投票に行く人）「選挙ですね。期日前にしとけばよかったけどね、忘れてたから」 大分市内でも午前7時に3センチの積雪が観測されました。大分市での積雪は2016年1月以来10年ぶり。雪遊