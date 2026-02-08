8日の県内は各地で雪が積もり大分市では10年ぶりに積雪を観測しました。交通機関にも影響が出ています。

強い寒気の流れ込みで県内各地で雪が積もりました。日田市では雪が舞い一面真っ白に。県北部では今夜初め頃まで大雪に注意が必要です。

（投票に行く人）「選挙ですね。期日前にしとけばよかったけどね、忘れてたから」

大分市内でも午前7時に3センチの積雪が観測されました。大分市での積雪は2016年1月以来10年ぶり。雪遊びをする子どもの姿も見られました。

（雪遊びする子ども）「めっちゃ最高です。真っ白、ふわふわ」「辺り一面銀世界だったのですごいとおもった」

交通機関にも影響がー。JR九州ではけさから全線でダイヤが乱れ遅延や運休が発生。高速バスはほとんどが終日運休、空港に向かうエアライナーは午後3時半過ぎに運行を再開しました。

（JR利用客）「朝雪がすごかったので小倉まで電車が不安だったんでもう早めにきょう帰ろうと思った。もうだいぶ前倒しですね、全部中止にして。もうきょう帰ります」

高速道路は東九州道の中津から別府までなどが通行止め。

空の便は東京や大阪と大分を結ぶ8便が欠航、16便が遅延となりました（午後３時現在）。

