巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が７日、プロ入り後初めてライブＢＰに登板。打者６人と対決し１安打１四球、１奪三振で最速１４８キロを計測した。登板後は「納得いっていない」とブルペンへ直行。その場で阿部監督から３０分以上熱血指導を受け「教えてもらえたのでよかったです」と感謝した。先頭・佐々木に四球。打ち取った投ゴロも一塁へ悪送球するなど課題が残った最初のマウンド。その後の“阿部塾”