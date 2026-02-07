【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は6日、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対する20回目となる制裁案を公表した。ロシアが原油を運ぶタンカーを利用できなくするため、船舶保険などのサービス提供の完全停止が含まれる。日本など先進7カ国（G7）と連携して実施することを目指す。制裁実施にはEU加盟国の同意が必要。フォンデアライエン氏は、侵攻開始から4年となる今月24日の前に新たな制裁で