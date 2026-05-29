「ほかの人と滑っているところを想像して……絶対に隣は自分がいいなと。普通は絶対そう思う」。最愛の人と競技に打ち込む決意をこう表現したのは、プロスケーターの宇野昌磨（28才）。その傍らでは、ともに競技に復帰する本田真凜（24才）が、とびきりの笑顔を見せていた──。【写真】本田真凜と宇野昌磨の仲良し密着ツーショット。他、肩出しドレス姿を披露する本田真凜なども5月22日、会見を開いた宇野と本田は、アイスダン