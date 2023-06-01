2026年5月28日、中国メディアの第一財経は、福建省産ヤマモモの防腐剤不正使用問題により、現地の産業全体が深刻な販売不振と赤字に見舞われていると報じた。これまでの報道によると、福建省漳州市龍海区の一部のヤマモモ集荷拠点で5月中旬に、防腐剤への違法な浸漬や正体不明の甘味料の乱用が行われていた。現場では砂糖の8000倍の甘さを持つ出所不明の複合甘味料や、使用禁止の防腐剤デヒドロ酢酸ナトリウムが使われていた