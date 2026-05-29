アイドルグループ「BEYOOOOONDS」が29日、公式YouTubeチャンネルを更新し、元AMEFURASSHIの小島はな（22）が新メンバーとして加入することを発表した。グループにとっては初の追加加入メンバー。新メンバーとして現れた小島を見たメンバーは「えー！」と仰天。驚きつつも「BEYOOOOONDSへようこそ！」と迎え入れ、全員で温かくハグした。小島は2014年にスターダストプロモーションより芸能界入り。18年からは同事務所の女性ア