きょう夕方、名古屋市でマイクロバスが歩行者2人をはね、2人が死亡しました。 【写真を見る】80代くらいの男性が運転か はねられた2人死亡 スイミングスクールのマイクロバスは建物にも突っ込む 名古屋・南区 警察などによりますと、きょう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で男女2人がマイクロバスにはねられました。 この事故で30代くらいの女性が死亡、もう一人の男性も死亡しました。 事故を起こしたとみられるマ