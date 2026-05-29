Microsoft傘下のGitHubが、Windowsのゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性を相次いで公開していたセキュリティ研究者Nightmare-Eclipse氏のアカウントを停止したと報じられています。アカウント停止の具体的な理由は明らかにされておらず、同氏はGitLabへ活動拠点を移したと報告しましたが、その後GitLabでもアカウントがBANされています。Nightmare Eclipse: July 14thhttps://deadeclipse666.blogspot.com/2026/05/july-14th.htmlMicrosof