FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月29日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ゲーマー応援セール」を開始した。6月5日15時まで。FRONTIER「ゲーマー応援セール」様々なゲーマー向けに幅広く用意した全18機種のゲーミングPCをセール価格で販売する。新作PCゲーム『007 First Light』がもらえるキャンペーン対象モデルも多数ラインナップ。いちおしモデルとして、高いゲーミ