日本のサイバーセキュリティーを高めるため、アメリカ・オープンAIの高性能なAIが活用されることになりました。日本テレビが話を聞いたのは、チャットGPTを展開するオープンAIの最高戦略責任者。「OpenAI」CSOジェイソン・クォン氏「日本は最重要な国の一つなので、長期的なパートナーになるための取り組みです」この数時間前、片山さつき財務相と面会。アンソロピック社が開発した「クロード・ミュトス」が登場して以降、システ