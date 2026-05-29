外務省は29日、北大西洋条約機構（NATO）加盟国が米兵器を購入してウクライナに供与する枠組み「ウクライナ優先要求リスト（PURL）」に対し、約22億円を拠出したと発表した。殺傷能力のない装備品の購入に充てる。日本はこれまで別のNATO基金を通じ、ウクライナに対無人航空機検知システムなどを提供してきた。茂木敏充外相は2月、PURLへの日本の参加に関し、NATO側と調整していると述べていた。NATO非加盟国ではオーストラリ