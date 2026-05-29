不二家は、「カントリーマアム」や「ホームパイ」のパッケージの印刷の色を従来より減らします。中東情勢の影響だということです。関係者によりますと、不二家は取引先に対し、「カントリーマアム」の一部や「ホームパイ」など合わせて8商品のパッケージの仕様を変更すると通知しました。「ホームパイ」は商品名の表示の周辺に赤と緑を使用していましたが、グレーに変更します。不二家は安定供給を維持するためパッケージの色数を