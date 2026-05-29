【上海共同】中国河南省新郷市の中級人民法院（地裁）は29日、横領や収賄などの罪で中国武術、少林拳の発祥地とされる少林寺（同省）の釈永信元住職に懲役24年の判決を言い渡した。国営中央テレビが報じた。釈被告は中国仏教協会の副会長を務めた高僧。不正疑惑が出た昨年、SNSで話題となっていた。報道によると、釈被告は2003〜25年、少林寺関連の地位を利用して、1億3100万元（約30億8千万円）以上の財産を不法に横領した