◇交流戦中日5─1オリックス（2026年5月29日京セラドーム）セ・リーグ最下位の中日が、交流戦首位をキープした。3試合連続の逆転勝ちで10、13年に並ぶ球団最長の交流戦開幕4連勝。12球団唯一4戦全勝だ。「切り替えて交流戦からいこうぜという言葉を、みんなそれぞれ自分の仕事はなんだっていうのを意識付けながら取り組んでくれていると俺は思います」こう井上監督が振り返ったように、4番が役割を果たした。1―1の7回