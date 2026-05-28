中学受験界隈には、「慶應や青学のママは、みんなエルメスのバーキンを持っている」という都市伝説があります。本当でしょうか。【画像】「慶応義塾大学出身」と聞いて驚いた男性有名人ランキング慶應・青学は「バーキン持ちのママ」ばかりなのか？確かに、中には本当に持っているママもいます。あるママは、自身が幼稚舎から慶應育ちという、いわゆる「実家が超太い」タイプ。わが子の幼稚舎受験は残念ながら不合格だったものの、