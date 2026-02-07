驚異の低燃費を支えた工夫とは？環境性能と走りの両立が当たり前になったいまでも、「ここまでやるか」と驚かされるクルマはそう多くありません。十数年前、トヨタがショー会場に持ち込んだ一台は、まさにその代表例でした。【画像】超カッコイイ！ これが“ヤリスサイズ”のトヨタ「超・低燃費コンパクトカー」です！（13枚）2012年の「ジュネーブ国際モーターショー」で披露されたハイブリッドのコンセプトカー「FT-Bh」は