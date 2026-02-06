ソフトバンクとワイモバイルのメールアドレス持ち運びサービスが店頭でも申込可能に！ソフトバンクは15日、同社が提供している携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」において解約後にもキャリアメールを利用できるサービス「メールアドレス持ち運び」を「ソフトバンクショップ」や「ワイモバイルショップ」などの全国のSoftBank取扱店およびY!mobile取扱店でも2025年12月24日（水）より申し込めるようになったとお知らせ