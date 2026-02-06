衆院選大分選挙区の終盤の情勢です。1区と3区で与野党候補が横一線の激戦を展開する一方、2区は自民候補がリードしています。内閣支持率は53.7％と微増しましたが、各選挙区とも多くの無党派層が態度を保留しており、最終盤まで予断を許さない状況です。 【写真を見る】衆議院選挙・大分選挙区の終盤情勢大分1区・3区は“激戦”続く高市内閣支持率は「53.7％」 内閣支持率と比例情勢 大分県内の有権者を対象に、2月3