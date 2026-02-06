熊本大学は、2027年度以降の授業料値上げを検討する方針を明らかにしました。熊本大学では物価高騰などを背景に光熱費や外部への委託業務費といった経費が増えたことなどから、来年度、初めて赤字に転じる可能性が示唆されていました。 そのうえで、授業料においてはすぐに値上げするのではなく、「まずは寄付を募る」としていて、去年11月から1億円を目標に卒業生などからの寄付を募りました。しかし、集まったのは2月3日時点