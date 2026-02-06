高市早苗首相（自民党総裁）が北朝鮮を「核保有国」と発言し、波紋を広げた。日本政府は北朝鮮を核保有国と認めておらず、従来の見解と矛盾する。政府関係者は「容認すると周辺国でも核保有の機運が高まり、核不拡散に逆行する動きが出る」と懸念。野党は批判した。衆院選では与野党から核を巡る主張も出ている。首相は1月26日のテレビ番組でロシア、中国、北朝鮮の緊密な関係に触れ「いずれも核保有国」と言及した。翌27日、