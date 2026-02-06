”不屈の男”が2週間の沈黙を破り前線に帰ってきたーー。1月21日に多発性骨髄腫の一歩手前であることを告白、参議院議員を辞職したれいわ新選組代表の山本太郎氏（51）である。衆院選の応援演説は見合わせるとしていた方針を急遽一転、最終盤でカムバックしたのだ。“緊急登板”がSNSで告知されるや否やれいわ支持者は大挙して会場の池袋へ駆けつけた。＊＊＊【写真22枚】「死なないでー」と悲鳴をあげる女性、「彼は天才です