OpenAIが「GPT-5.3-Codex」を2026年2月5日に発表しました。GPT-5.3-CodexはGPT-5.2-Codexのコーディング能力とGPT-5.2の推論性能を1つに統合したモデルで、性能向上と25％の高速化を実現しています。また、コーディングやウェブページ作成だけでなくWordやPowerPointの操作といった事務作業も得意としています。Introducing GPT-5.3-Codex | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-gpt-5-3-codex/「GPT-5.3-Codex」「GPT-5.2