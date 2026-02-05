愛知県西尾市の小学校に、雪のプレゼントが届きました。午前6時、まだ辺りは暗い校庭にトラックが運んできたのは、約10トンの雪です。卒業前の思い出作りにと、西尾市のスポーツ協会や地元企業が市立幡豆小学校の6年生に贈ったもので、岐阜県の高鷲スノーパークから届きました。思わぬサプライズに、登校した6年生はすぐに校庭に出て雪の塊に駆け寄っていました。児童ら：「うれしい。とっても楽しくて