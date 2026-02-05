サントリー食品インターナショナルは、ペットボトルコーヒー「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」のリニューアルを前に、体験型ポップアップ「本音でファクトチェック 忖度（そんたく）禁止カフェ」を東京・原宿に2日間限定で開く。来場者は「忖度しない宣誓」を行った上で試飲し、ウソ発見器を用いて味の感想を回答する仕組みで、商品の進化を“本音”で検証する。会場ではウソ発見器を用い忖度なしで味の評価をしてもらう会場